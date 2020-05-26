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Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю

12:13 вторник, 26 мая 2020
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю

фото © Goryachev Ilyavk.com

Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.

Фото и видео очевидцы опубликовали в соцсети.

В комментариях крымчане пояснили, что такая мера вынужденная, так как созревшие семена мака ветром может унести на окрестные поля, где выращиваются агрокультуры:

— Мак — ужасный сельхозвредитель. Он зерновые угнетает. Мак перекопали до созревания семян по всем правилам выращивания агрокультур, чтобы семена не понесло ветром по всем окрестным полям. Хотя красиво, конечно…

Goryachev Ilyavk.com

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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