Власть
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю
фото © Goryachev Ilyavk.com
Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.
Фото и видео очевидцы опубликовали в соцсети.
В комментариях крымчане пояснили, что такая мера вынужденная, так как созревшие семена мака ветром может унести на окрестные поля, где выращиваются агрокультуры:
— Мак — ужасный сельхозвредитель. Он зерновые угнетает. Мак перекопали до созревания семян по всем правилам выращивания агрокультур, чтобы семена не понесло ветром по всем окрестным полям. Хотя красиво, конечно…
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В центре Керчи речка Мелек-Чесме полностью заросла камышом. В центре Керчи речка Мелек-Чесме полностью заросла камышом.
Потенциальным туристам в Крыму расскзали что делать, если встретится гадюка. В Крыму почти лето, режим самоизоляции смягчили. Однако приятная, а теперь еще и «легальная» прогулка по лесу или даже по городскому парку может закончиться неприятной встречей со змеями.
«Дышать невозможно»: Аксенов обещает решить проблему с нефтебазой в Ленино. Власти Крыма обещают решить проблему с Семиколодезянской нефтебазой в Ленинском районе, на которую жалуются местные жители.
В Севастополе занялись расчисткой «асфальтовой долины». Ленинским районным судом города Севастополя назначено рассмотрение дела в отношении асфальтно-бетонного завода ООО «Дорожник».
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.
Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса
В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
23 мая
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
23 часа назад
Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов
Отельерам республики представят рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти.