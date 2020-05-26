Укус льва в «Тайгане»: суд продлил меру пресечения Зубкову до 3 августа

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Белогорский районный суд Крыма продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.

Об этом Зубков рассказал после очередного заседания суда 25 мая.

«Закончилось очередное заседание суда по делу Ольги Соломиной. Нам было известно, что не пришла экспертиза. Долго заседание было лишь потому, что судья изменял меру пресечения, которая заканчивается третьего июня. Она продлена до третьего августа, что вполне логично. Дело затягивается. Но я хочу сказать о том, что прошло уже около месяца или более того, как были переданы документы на проведение дополнительной экспертизы и до сих пор экспертиза не сделана», – сообщил Олег Зубков.

Он уточнил, что очередное заседание суда назначено на 5 июня, и эксперты пообещали, что третьего числа того же месяца экспертиза будет готова.

«Дело выходит на финишную прямую, и думаю, что в июне оно должно закончиться. Уже должен быть вынесен приговор и решение по этому», – резюмировал Зубков.

Так, 3 февраля Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.

А 11 февраля Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя, на «запрет определенных действий»: так, с 22 до 6 часов ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Зубков был освобожден из-под стражи в зале суда. Позже отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил Зубкову выезжать за пределы России и Крыма.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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