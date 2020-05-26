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Украинские политики декларируют бизнес и недвижимость в Крыму
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Украинские политики и чиновники продолжают декларировать свое имущество и активы на полуострове.
Так, у политика Виктора Медведчука обнаружился бизнес в Крыму. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), пишет Lenta.ru.
Строительные компании «Таврия-Инвест» и «Фирма Укрснаб», расположенные в Ялте, задекларированы на жену лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Медведчук также является владельцем шести участков земли, двух домов, коллекции элитных часов, антикварных изданий, а также нескольких сотен картин российских, украинских и зарубежных художников.
Кроме того, земельный участок в Крыму найден в декларации директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Участок площадью 416 квадратных метров в Севастополе записан на жену Сытника — Анну.
Ранее сообщалось, что семья Владимира Зеленского владеет недвижимостью в Крыму. Так, супруге украинского президента Елене принадлежит квартира в 130 «квадратов» в поселке Ливадия (входит в состав Ялты). Недвижимость была куплена шесть лет назад и тогда оценивалась в 1,31 миллиона гривен (5,07 миллиона рублей по курсу Центрального банка России).
Зеленская — собственница и парковочного места в 16 «квадратов», находящегося также в Ливадии. Оно было приобретено в 2013 году за 74 тысячи гривен (287 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ).
Напомним, Республика Крым и город Севастополь включены в перечень приграничных территорий, землями которых не могут обладать на праве собственности иностранные граждане и заграничные компании, а также лица без гражданства. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
В тексте использованы материалы: Форпост
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