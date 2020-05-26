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Суд в Севастополе прекратил производство по иску об отмене режима повышенной готовности
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Севастопольский горсуд прекратил производство по административному делу об оспаривании указа врио главы Севастополя Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности.
В сообщении суда указано, что речь идет об исках, которые поступили в суд еще в апреле. Все три административных дела судом объединены в одно производство.
Истец заявлял, что указанный режим повышенной готовности «нарушает права на свободное передвижение и свободное занятие предпринимательством».
В суде ответили, что истцом «не были представлены доказательства фактов нарушения оспариваемыми нормативными правовыми актами его прав, свобод и законных интересов».
В связи с этим Севастопольский городской суд прекратил производство по указанному административному иску.
Ранее общественная организация «Наш Севастополь» решила обжаловать в суде указ правительства Севастополя о введении режима повышенной готовности в городе. По словам ее руководителя Ольги Дроновой, «указ был издан вразрез с законодательством города».
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