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Коронавирус в Крыму

Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор

17:56 вторник, 26 мая 2020
Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор

фото © pixabay.com

За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено 60 человек, которые прибыли на полуостров из-за границы и других регионов РФ.

Об этом сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«За сутки в обсерватор было направлено 60 граждан РФ: 31 – из пунктов пропуска, 16 – из аэропорта, с железной дороги – шесть, прибывших через Крымский мост – семь человек», – рассказал он.

За прошедшие сутки в Республике Крым выявлено три новых случая заражения коронавирусом: два – В Симферополе и один – в Алуште. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 349 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

26 из них – завозные из-за границы, 73 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 237 случаев выявлены обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 154 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе подтвердился еще один случай COVID. В Севастополе за прошедшие сутки был выявлен еще один заболевший новой коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение. В Республике Крым по состоянию на 25 мая под медицинским наблюдением находится 2122 человека, это на 116 больше, чем за предыдущие сутки.

Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки в Крыму.

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