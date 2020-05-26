Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки ● Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция ● Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса ● В Севастополе подтвердился еще один случай COVID ● Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму
Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор
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За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено 60 человек, которые прибыли на полуостров из-за границы и других регионов РФ.
Об этом сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.
«За сутки в обсерватор было направлено 60 граждан РФ: 31 – из пунктов пропуска, 16 – из аэропорта, с железной дороги – шесть, прибывших через Крымский мост – семь человек», – рассказал он.
За прошедшие сутки в Республике Крым выявлено три новых случая заражения коронавирусом: два – В Симферополе и один – в Алуште. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 349 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
26 из них – завозные из-за границы, 73 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 237 случаев выявлены обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 154 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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