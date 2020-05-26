Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма решили, что водохранилища на полуострове заполнены на треть ● Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе ● Для снабжения Симферополя водой тянут новый водопровод ● Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым ● Крымчан готовят к новой реальности: воды будет все меньше
Ситуация с обеспечением водой Симферополя критическая
фото © Крым.реалии
Специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон считает, что усилия властей Симферополя по обеспечению города водой способны принести облегчение лишь на короткое время.
В целом, он оценивает ситуацию с водообеспечением города, как критическую.
«Ситуацию в Симферополе можно считать в некоторой степени критической, так как количество воды в местном водохранилище уменьшилось в разы. Буквально вчера я изучал последние космические снимки и отметил, что площадь водоема сократилась в несколько раз. Действительно, дополнительные меры для обеспечения населения питьевой водой необходимы, чтобы людям точно хватило ее до конца лета при нынешних засушливых условиях», – сказал эксперт.
По его словам, для питьевых нужд воды сейчас достаточно, но в некоторые районы города она может поступать нерегулярно, с перебоями, или же воду придется развозить транспортом.
«Такое в Симферополе уже бывало, просто проблему решали за счет днепровской воды. Сейчас российские власти ищут обходные пути, чтобы найти решение на короткое время – но, увы, такая ситуация надолго, климат изменяется», – сказал Гапон.
Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть, сообщил на прошлой неделе глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Власти Крыма решили, что водохранилища на полуострове заполнены на треть. Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть, сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль в ответ на запрос агентства «Интерфакс».
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