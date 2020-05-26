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Водный кризис

Ситуация с обеспечением водой Симферополя критическая

Ситуация с обеспечением водой Симферополя критическая

фото © Крым.реалии

Специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон считает, что усилия властей Симферополя по обеспечению города водой способны принести облегчение лишь на короткое время.

В целом, он оценивает ситуацию с водообеспечением города, как критическую.

«Ситуацию в Симферополе можно считать в некоторой степени критической, так как количество воды в местном водохранилище уменьшилось в разы. Буквально вчера я изучал последние космические снимки и отметил, что площадь водоема сократилась в несколько раз. Действительно, дополнительные меры для обеспечения населения питьевой водой необходимы, чтобы людям точно хватило ее до конца лета при нынешних засушливых условиях», – сказал эксперт.

По его словам, для питьевых нужд воды сейчас достаточно, но в некоторые районы города она может поступать нерегулярно, с перебоями, или же воду придется развозить транспортом.

«Такое в Симферополе уже бывало, просто проблему решали за счет днепровской воды. Сейчас российские власти ищут обходные пути, чтобы найти решение на короткое время – но, увы, такая ситуация надолго, климат изменяется», – сказал Гапон.

Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть, сообщил на прошлой неделе глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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