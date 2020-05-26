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Сезон 2020: россияне не хотят соблюдать социальную дистанцию на пляжах

19:51 вторник, 26 мая 2020
Сезон 2020: россияне не хотят соблюдать социальную дистанцию на пляжах

фото © pixabay.com

Каждый пятый житель России не видит необходимости в социальной дистанции на курортных пляжах.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.

Социальную дистанцию на пляже и в воде считают лишней мерой 20,5% опрошенных.

Чуть более 31% респондентов согласны находиться на необходимом расстоянии от других отдыхающих. Около 29% граждан выбрали вариант «Другое», в котором сообщили, что планируют посещать дикие и безлюдные пляжи.

Около 30% респондентов заявили, что будут купаться рано утром или во время обеда – когда на пляже меньше всего отдыхающих. 20% опрошенных намерены дополнительно дезинфицировать шезлонги. Свыше 35% граждан заявили, что откажутся от использования общественных раздевалок.

Всего в опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов.

В Крыму пока не принято окончательное решение по проведению курортного сезона. Тем не менее набережные республиканских курортных городов открыты для посещения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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