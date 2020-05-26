Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко выросло число госпитализированных с пневмонией ● Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор ● В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки ● Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция ● Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса
Сезон 2020: россияне не хотят соблюдать социальную дистанцию на пляжах
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Каждый пятый житель России не видит необходимости в социальной дистанции на курортных пляжах.
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.
Социальную дистанцию на пляже и в воде считают лишней мерой 20,5% опрошенных.
Чуть более 31% респондентов согласны находиться на необходимом расстоянии от других отдыхающих. Около 29% граждан выбрали вариант «Другое», в котором сообщили, что планируют посещать дикие и безлюдные пляжи.
Около 30% респондентов заявили, что будут купаться рано утром или во время обеда – когда на пляже меньше всего отдыхающих. 20% опрошенных намерены дополнительно дезинфицировать шезлонги. Свыше 35% граждан заявили, что откажутся от использования общественных раздевалок.
Всего в опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов.
В Крыму пока не принято окончательное решение по проведению курортного сезона. Тем не менее набережные республиканских курортных городов открыты для посещения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона. Власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.
В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус. Курортный сезон в Севастополе будет проходить в ограниченных условиях и точно не начнется 1 июня.
Россияне планируют в июне лететь в Крым. Авиарейсы в Симферополь и Сочи – лидеры по продажам авиабилетов на июнь, рейс Москва-Симферополь – первый номер в рейтинге.
Отельеры в Крыму должны вернуть миллиарды рублей за отмену броней. Крымские отельеры оценили объемы средств, которые они обязаны будут вернуть туристам за отмену броней в случае, если турбизнесу не разрешат возобновить работу в летние месяцы.
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