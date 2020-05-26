Севастопольским предпринимателям осталось пять дней

Всего пять дней остается предпринимателям Севастополя и их собратьям из других регионов страны на подачу заявлений на государственные субсидии за апрель.

Напомним: отведенный на это срок истекает 1 июня.

Как сообщалось, по состоянию на 20 мая, на тот момент в Севастополе заявления подали 4,6 тысячи предпринимателей – по данным налоговиков, это более 60% от общего количества потенциальных претендентов.

Субсидии полагаются не всем, а лишь работающим в наиболее пострадавших отраслях экономики. Хотя представители бизнес-сообщества неоднократно говорили, что это не совсем верно: так или иначе от ограничительных мер пострадали все.

Существуют и другие ограничения, не позволяющие части предпринимателям рассчитывать на получение субсидий. О них мы также подробно писали.

Проверить, можете ли вы претендовать на помощь государства, можно на сайте ФНС России в разделе «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства».

И, конечно, при положительном ответе такой возможностью надо воспользоваться. Сколько именно вы сможете получить, можно узнать здесь. Субсидии выплачиваются в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день или не на полную ставку.

Направить заявление можно по интернету, через Личный кабинет налогоплательщика, по почту или оставить в специальных боксах в налоговых инспекциях. В заявлении на получении субсидии может быть указан как счет, открытый индивидуальным предпринимателем для ведения бизнеса, так и счет, принадлежащий заявителю как физическому лицу.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму. Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.

В Крыму к работе вернулись свыше 7000 организаций. Свыше 7 тысяч организаций подали уведомление об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности» с 18 мая.

Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям. Правительство Крыма обратилось в федеральный центр с просьбой о помощи для тех крымских предприятий, которые не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с коронавирусом и не могут претендовать на господдержку.

Крымский рынок недвижимости попал в кризис. В Крыму в период самоизоляции упал спрос на покупку и аренду жилой и коммерческой недвижимости.