Общество
Севастопольские спелеологи обнаружили новую пещеру на юге Крыма
фото © Новости Крыма
Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл новую вертикальную пещеру глубиной 100 метров в горах на юге Крыма.
Об этом сообщил член Русского географического общества Анатолий Пряшников, передает «Интерфакс».
«На Ай-Петринском плато найдена абсолютно новая пещера, мы ее вскрыли. Это реальное географическое открытие, туда не ступала нога человека за всю историю существования. Глубина на данный момент – 105 метров. Мы ее назвали «Тридцатка», посвятив героям 30-й бронебашенной батареи», – сказал Пряшников, который нашел пещеру. Название пещере дали в честь батареи, которая отличилась при обороне Севастополя 1941-1942 годов.
Первооткрыватель обратил внимание, что небольшое количество крымских пещер имеет такую глубину. Она находится на высоте 1100 м над уровнем моря и имеет сложную форму.
Пряшников считает, что пещера не представляет интереса в туристическом смысле, но может заинтересовать спортсменов. При этом она может представлять интерес и для палеонтологов, так как на ее стенах большое количество «окаменелых ракушек, которым много миллионов лет».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади. В администрации Ялты сообщают, что город примет участие во всероссийском конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» для получения денег на ремонт одной из городских площадей.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно. Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Власти Симферополя обещают реконструировать восемь общественных пространств. Власти запланировали на 2020 год реконструкцию восьми общественных пространств в Симферополе.
Реконструкция спорткомплекса «Авангард» в Ялте ведется в круглосуточном режиме. Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард» ведется согласно графика в круглосуточном режиме.
В Крыму накрыли конверт-центр, в котором обналичили более миллиарда рублей
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Крыму деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Севастопольские спелеологи обнаружили новую пещеру на юге Крыма
Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл новую вертикальную пещеру глубиной 100 метров в горах на юге Крыма.
В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки
Сегодня в 14:00 парк-памятник «Алупкинский» и придворцовая территория Массандровского дворца-музея Александра III открылись в режиме ограниченного посещения.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
23 мая
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
вчера
Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса
В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.