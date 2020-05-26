Севастопольские спелеологи обнаружили новую пещеру на юге Крыма

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Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл новую вертикальную пещеру глубиной 100 метров в горах на юге Крыма.

Об этом сообщил член Русского географического общества Анатолий Пряшников, передает «Интерфакс».

«На Ай-Петринском плато найдена абсолютно новая пещера, мы ее вскрыли. Это реальное географическое открытие, туда не ступала нога человека за всю историю существования. Глубина на данный момент – 105 метров. Мы ее назвали «Тридцатка», посвятив героям 30-й бронебашенной батареи», – сказал Пряшников, который нашел пещеру. Название пещере дали в честь батареи, которая отличилась при обороне Севастополя 1941-1942 годов.

Первооткрыватель обратил внимание, что небольшое количество крымских пещер имеет такую глубину. Она находится на высоте 1100 м над уровнем моря и имеет сложную форму.

Пряшников считает, что пещера не представляет интереса в туристическом смысле, но может заинтересовать спортсменов. При этом она может представлять интерес и для палеонтологов, так как на ее стенах большое количество «окаменелых ракушек, которым много миллионов лет».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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