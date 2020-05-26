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Российские авиакомпании резко снизили стоимость билетов на июнь
фото © avianity.ru
Крупнейшие российские авиакомпании – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair резко снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в города России и обратно.
Это следует из информации из систем бронирования, пишут «Ведомости», сообщает Радио Свобода.
Это произошло после решения лоукостера «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» возобновить полеты внутри России с 1 июня и снизить почти в три раза средний тариф на перелеты. Из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи, Екатеринбург, Пермь есть билеты даже за 999 рублей.
Самые доступные билеты у «Аэрофлота» на июнь подешевели в 2-3 раза. Так, билеты в Сочи стоят почти втрое дешевле – от 2600 рублей в одну сторону
Примерно также подешевели билеты на первый летний месяц и у основного конкурента «Аэрофлота» – S7 Airlines, пишет издание. Заметно снизили цены из Москвы «Уральские авиалинии» и Utair.
В апреле-мае на фоне падения спроса из-за пандемии российские авиакомпании подняли на 50–110 процентов цены перелетов из Москвы в 15 городов России.
Пока роста спроса на авиаперевозки не отмечается. Многие города России сохраняют карантинные меры, а люди опасаются путешествовать из-за пандемии, сказал представитель «Уральских авиалиний».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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