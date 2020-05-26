Происшествия
Под Судаком погиб подводный охотник
В Крыму в районе бухты Капсель погиб мужчина, занимавшийся подводной охотой.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Сообщение о том, что на мысе Алчак-Кая мужчине в воде стало плохо и он не может выбраться на берег, поступило на пульт дежурному в половине восьмого вечера.
Выехавшие на место спасатели обнаружили, что местного жителя на берег уже вытащил сын.
Спасатели вместе с бригадой медиков пытались оказать мужчине медицинскую помощь, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, реанимация не помогла спасти пловца, мужчина умер, не приходя в сознание. Спасатели помогли доставить тело в доступное место и передали сотрудникам полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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