Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса

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В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.

Об этом на правительственном брифинге о ситуации с коронавирусом в Крыму сообщил министр здравоохранения региона Игорь Чемоданов.

По его словам, сегодня в регионе из 184 человек, которые продолжают лечение четверо находятся в тяжелом состоянии.

«Три человека находятся в седьмой городской больнице (Симферополь – прим.) на неинвазивном ИВЛ, один в Евпаторийской городской больнице, переведен на инвазивный ИВЛ, - пояснил министр. – Кроме того 129 пациентов средней степени тяжести, 53 пациента в удовлетворительном состоянии».

Всего под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2260 человек, из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1215 человек, 315 находятся в стационарах.

Кроме того в республике 183 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось три новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 349 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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