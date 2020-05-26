Коронавирус в Крыму
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Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса
фото © rbc.ru
В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.
Об этом на правительственном брифинге о ситуации с коронавирусом в Крыму сообщил министр здравоохранения региона Игорь Чемоданов.
По его словам, сегодня в регионе из 184 человек, которые продолжают лечение четверо находятся в тяжелом состоянии.
«Три человека находятся в седьмой городской больнице (Симферополь – прим.) на неинвазивном ИВЛ, один в Евпаторийской городской больнице, переведен на инвазивный ИВЛ, - пояснил министр. – Кроме того 129 пациентов средней степени тяжести, 53 пациента в удовлетворительном состоянии».
Всего под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2260 человек, из них под динамическим наблюдением на дому находятся 1215 человек, 315 находятся в стационарах.
Кроме того в республике 183 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, девять из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось три новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 349 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение. В Республике Крым по состоянию на 25 мая под медицинским наблюдением находится 2122 человека, это на 116 больше, чем за предыдущие сутки.
Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки в Крыму.
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