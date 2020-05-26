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Нехватку воды в Крыму назвали потенциальной причиной для войны России и Украины
фото © Новости Крыма
Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Об этом заявили аналитики американского центра The Jamestown Foundation.
Как отмечают специалисты, до 2014 года около 85 процентов питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр. После событий «крымской весны» этот канал подачи был перекрыт Украиной, поэтому жители вынуждены были полагаться на колодцы, грунтовые воды и водохранилища.
Однако в этом году ситуация с запасами воды в Крыму стала критической как для жителей, так и для сельского хозяйства. В частности, некоторые из 22 водохранилищ полуострова полностью высохли, другие же заполнены максимум на треть. Причиной стали бесснежные зимы и малое количество осадков в последнее время.
При этом украинские власти продолжают настаивать на том, что подача воды в Крым возможна только после возвращения полуострова в состав Украины. По мнению аналитиков, такая принципиальная позиция может стать для России веской причиной, чтобы начать военные действия против Украины, если кризис с водой еще более усугубится.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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