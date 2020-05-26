На трассе под Симферополем сгорела «ГАЗель»

В Бахчисарайском районе на трассе Симферополь – Севастополь произошло возгорание автомобиля «ГАЗель» на дороге.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

По данным ведомства, ЧП произошло около 6:30 утра во вторник близ села Новопавловка. Во время движения малотоннажки произошло возгорание кабины.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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