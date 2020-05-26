На Донбассе реставраторы нашли раритетный крымский троллейбус

Из Донецкой области в Запорожье привезли раритетный крымский троллейбус Skoda 9Tr, который в советское время ездил по маршруту «Симферополь-Ялта».

Об этом в Facebook сообщила журналист Марина Моисеенко, ставшая свидетелем транспортировки троллейбуса.

Троллейбус ходил на крымском маршруте, но после списания попал в Донецкую область. Там, в одном из частных дворов, он простоял 30 лет и использовался как сарай.

Реставратор ретроавтомобилей Олесь Кальницкий узнал о том, что уникальный транспорт продают и решил пополнить свою коллекцию. Троллейбус проехал на лафете более 300 км.

«Так случилось, что недалеко от Ялты мы нашли настоящий крымский троллейбус. Наша команда не смогла пройти мимо такой техники. Мы пока не знаем, что будем с ней делать», – говорит реставратор и добавляет, что технику однозначно восстановят и сделают настоящим музейным экспонатом.

Внутри салона до сих пор сохранился шкаф-купе, его ставили только в туристических моделях.

В октябре 2019 года на Ангарском перевале установили обновленный памятник троллейбусу.

Троллейбус был выпущен в 1972 году заводом «Шкода». За время своей эксплуатации на маршрутах предприятия он перевез более двух миллионов пассажиров и его пробег составил 3,2 миллиона километров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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