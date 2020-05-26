Бизнес
Молодые аграрии Крыма экспериментируют с клубникой
В Бахчисарайском районе уже вовсю собирают урожай грунтовой клубники. Успешный этот год выдался и для молодых начинающих аграриев.
Несмотря на небольшие потери, которые понесли практически все сельхозпредприятия из-за заморозков, урожая больше, чем в прошлом году.
Спелая и дозревающая под крымским солнцем клубника. Это первый урожай с грунта в селе Тенистое. Ее собирают и сразу сортируют, чтобы быстрее добралась к любителям витаминного завтрака или сладкого десерта.
«Рвется она только с хвостиком. Руками клубника не трогается. Чтобы она хорошо прошла в любой уголок нашей страны и сохранилась аппетитной, красивой, целой», — сказала жительница Бахчисарая Галина Юрченко.
Плодородный Бахчисарайский район год назад приютил молодое предприятие. Сначала это было 3 гектара, засаженные сортом Клери.
«Это был тестовый участок. Набили шишки, получили бесценный опыт в этой сфере. Затем посадили сорт Альбион, который дает урожай до ноября, то есть до первых заморозков идет вкусная сладкая ягода», — сказал собственник сельхозугодий Денис Денисов
Теперь это больше 9 гектаров. И кажется, почва в Тенистом словно создана для клубники. Это подтвердили и в лаборатории, куда отправили почву молодые аграрии.
«Данная почва очень плодородная. Можно сказать, изюминка местности, выращивание ягод», — сказал агроном Роман Варваринец
Постоянная подпитка в нескольких метрах от клубничного поля — капельное орошение. Вода из реки Кача.
Чтобы в следующем году клубники было еще больше, 4 гектара соседнего поля аграрии готовят под посадку сортов Текла, Брилла и Мальвина. Будущий урожай благодаря сортовым особенностям будет со вкусом вишни и персика.
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