Коронавирус в Крыму
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Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму
фото © meduza.io
За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача РК Дмитрий Крутиков.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 349 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 26 из них – завозные из-за границы, 73 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 237 случаев выявлены обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 154 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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