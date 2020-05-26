Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму

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За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача РК Дмитрий Крутиков.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 349 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 26 из них – завозные из-за границы, 73 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 237 случаев выявлены обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 154 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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