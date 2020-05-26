Общество
Какой сегодня праздник 26 мая
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Сегодня, 26 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День российского предпринимательства
Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России от 18 октября 2007 года № 1381.
Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник, хотя, как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству.
Сегодня, в рамках Дня предпринимательства, проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.
День конника
Фото www.drive2.ru
День конника в отмечается ежегодно 26 мая. Строго говоря, это не праздник лошадей, но и тем не менее… В это день поздравляют всех, кто имеет отношение к лошадям, поздравляют всех, кто ни дня ни проживет без стука копыт, шелковой гривы, галопа и рыси, без аромата конюшни, лошадиной стати и мудрых глаз своего грациозного друга.
В этот день владельцы конюшен и сотрудники ипподромов часто устраивают соревнования или дни открытых дверей для всех любителей лошадей. День конника – считается хорошим поводом угостить своих любимцев морковкой или яблоком. Так, что это и праздник животных тоже
Лукерья Комарница
Народный праздник «Лукерья Комарница» отмечается 26 мая (по старому стилю - 13 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти двух святых дев по имени Гликерия: мученицы Гликерии и праведной Гликерии Новгородской. Другие названия праздника: «Гликерия», «Лукерия», «Гречишница», «Гречкосейка», «Лукошница». Комарницей день прозвали из-за множества примет, которые были связаны с комарами 26 мая.
Также сегодня, 26 мая, отмечают такие праздники:
- День снежного барса на Алтае
- День бабушки в Удмуртской Республике
- День юриста Краснодарского края
- День предпринимателя Удмуртской Республики
- День независимости Грузии
- Праздник большого напора
- День хождения босиком
- День матери в Польше
- День бумажных самолетиков (National Paper Airplane Day) в США
- День детей в Венгрии
- День матери во Франции, Швеции, Алжире, Марокко, Тунисе, Доминикане
- День туркменского ковра
- День черничного чизкейка (National Blueberry Cheesecake Day) в США
- День адвоката в Таджикистане
- День сожаления (National Sorry Day) в Австралии
Сегодня именины празднуют: Ефим, Георгий, Ирина, Макар, Александр, Никифор, Марианна, Гликерия (Лукерья), Лаодикий, Павсикакий.
Что происходило 26 мая в прошлые годы
17 - Германик получает второй триумф после похода против марсов.
1093 - битва на Стугне между русскими князьями и половцами.
1232 - папа Григорий IX послал первых инквизиторов в Арагон, положив начало тому, что через два века войдет в историю под названием Испанская инквизиция.
1521 - император Карл V подписал Вормсский эдикт, предписывавший арест религиозного реформатора Мартина Лютера.
1583 - в Стратфордской церкви крещен первый ребенок Вильяма Шекспирадочь Сюзанна. Великим поэт и драматург станет гораздо позже, пока же ему было всего 19 лет.
1648 - Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.
1679 - английским парламентом принят закон Хабеас Корпус (Закон о неприкосновенности личности), один из основных конституционных актов.
1761 - М. Ломоносов обнаружил атмосферу на Венере.
1865 - сдача остатков армии Юга под командованием генерала К. Смита и окончание Гражданской войны в США.
1868 - последняя публичная казнь в Англии.
1905 - в Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат Савва Морозов.
1908 - в Персии английский бизнесмен Уильям ДвЂ™Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть
1918 - Закавказская Федерация распалась на три независимые республики: Грузию, Армению и Азербайджан.
1928 - на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.
1938 - в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку«Фольксваген». К концу войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов.
1972 - подписание в Москве «Основ взаимоотношений между СССР и США». Начало политики «разрядки».
1972 - в Берлине подписан транспортный договор между ГДР и ФРГпервый государственный договор между этими странами.
2004 - в Киеве открыт памятник «Защитникам границ Отечества всех поколений». Памятник установлен возле администрации Государственной пограничной службы Украины вблизи Золотых ворот.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 мая. Какие праздники будут завтра?
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