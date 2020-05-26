Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса ● В Севастополе подтвердился еще один случай COVID ● Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму ● Российские авиакомпании резко снизили стоимость билетов на июнь ● Суд в Севастополе прекратил производство по иску об отмене режима повышенной готовности
Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция
фото © пресс-служба Правительства Севастополя
На территории Севастополя действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
Для перемещения по Севастополю и за его пределы гражданам, не имеющих регистрации или фактически не проживающих на территории города, при себе необходимо иметь паспорт, а также:
- документ, подтверждающий исполнение гражданами должностных (служебных) обязанностей либо электронный пропуск на перемещение.
Напоминаем, что по Указу Аксенова с 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Крымом и Севастополем. При въезде в Севастополь организован пункт пропуска, работающий в круглосуточном режиме.
ГУП РК «Крымавтотранс» рекомендует при планировании поездки в город федерального значения при себе иметь вышеуказанные документы.
Электронный пропуск на перемещение для физических лиц можно получить на сайте Правительства Севастополя в разделе Электронные пропуска на период повышенной готовности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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