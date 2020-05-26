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Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция

15:29 вторник, 26 мая 2020
Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция

фото © пресс-служба Правительства Севастополя

На территории Севастополя действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Для перемещения по Севастополю и за его пределы гражданам, не имеющих регистрации или фактически не проживающих на территории города, при себе необходимо иметь паспорт, а также:

- документ, подтверждающий исполнение гражданами должностных (служебных) обязанностей либо электронный пропуск на перемещение.

Напоминаем, что по Указу Аксенова с 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Крымом и Севастополем. При въезде в Севастополь организован пункт пропуска, работающий в круглосуточном режиме.

ГУП РК «Крымавтотранс» рекомендует при планировании поездки в город федерального значения при себе иметь вышеуказанные документы.

Электронный пропуск на перемещение для физических лиц можно получить на сайте Правительства Севастополя в разделе Электронные пропуска на период повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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