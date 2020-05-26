Власть
Госкомцен Крыма: в Симферопольском районе завышают стоимость лекарств
В пгт Гвардейском Симферопольского района завышают стоимость лекарств, утверждают в Госкомцен Крыма.
По данным ведомства, выявлены «многочисленные нарушения порядка ценообразования» на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых. Завышение розничных надбавок составило от 0,17% до 12,43%.
В Госкомцен сообщили, что хотят привлечь индивидуального предпринимателя, который «торгует лекарствами по завышенным ценам», к административной ответственности.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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