Власть
Газета Le Monde исправила карту с Крымом
фото © Крым.реалии
Французская газета Le Monde исправила интерактивную карту с Крымом в материале о распространении коронавирусной инфекции в мире.
Теперь, если навести курсор на карту Украины – полуостров обозначается как украинская территория.
Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины во Франции пока не комментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом Крым там обозначили российской территорией. Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту по пандемии COVID-19, где Крым отмечен как российская территория.
До этого британское The Guardian публиковало карту Украины без полуострова в материале о распространении коронавируса в мире. Через некоторое время посольство Украины в Великобритании сообщило, что издание обновило карту и Крым больше не изображался российским.
Американский портал Vox также исправил опубликованную им ранее карту с отчетом по распространению коронавируса в мире, где Крым был отмечен как часть России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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