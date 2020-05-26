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Власть

Детские оздоровительные учреждения Крыма внесут в специальный реестр

18:18 вторник, 26 мая 2020

Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет регулировать работу детских лагерей и пансионатов в Республике Крым, а сами организации всех форм собственности пересчитают и внесут в специальный реестр.

Соответствующие изменения к республиканскому закону «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления» крымские депутаты планируют рассмотреть на ближайшем заседании Государственного совета РК, которое должно состоятся 27 мая.

Как заверил председатель парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, предлагаемые поправки к закону не «обременят» детские оздоровительные учреждения.

«Приводим в соответствие с федеральным законодательством. Глобально утяжелить отдых и оздоровление детей – там никаких предпосылок нет», – сообщил Черняк.

По словам депутата, реестр организаций отдыха и оздоровления детей, облегчит родителям и туроператорам выбор объектов и поможет избежать мошенничества – если лагерь не попал в реестр, он не имеет права принимать детей и продавать путевки.

Оказывать практическую помощь организациям отдыха и оздоровления детей, согласно новой редакции закона, будет межведомственная комиссия, в которую войдут депутаты и профильные чиновники, представители федеральных органов исполнительной власти.

При этом в одном из пунктов к статье 14 данного закона говорится, что местные органы самоуправления смогут принимать решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации организаций детского отдыха детей, которые находятся в муниципальной собственности, только после согласования межведомственной комиссии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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