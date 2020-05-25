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Происшествия

Загадочная машина улетела с обрыва в Казачьей бухте Севастополя

16:45 понедельник, 25 мая 2020
Севастополь
Загадочная машина улетела с обрыва в Казачьей бухте Севастополя

фото © скриншот из видео Тимура Беляшова

Ведутся поиски собственника транспортного средства и очевидцев произошедшего.

В воскресенье утром живущие в Казачьей бухте севастопольцы обнаружили разбившуюся на камнях у моря машину, по всей видимости улетевшую с обрыва. Соответствующее видео опубликовано в группе Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь//ВКонтакте.

Интересным в данном случае оказалось то, что ни жертв, ни пострадавших, ни очевидцев рядом с разбитым транспортным средством не нашлось. Хотя, судя по разбросанным по пути следования машины к месту последнего пристанища вещам, падение было весьма жестким.

«У кого-то отдых вчера не удался», – сделал справедливое замечание автор видео.

Как сообщили спасатели ГКУ ЦГЗ г. Севастополя, в данный момент ведутся поиски владельца транспортного средства и всех, кто имеет отношение к инциденту. Также прорабатываются способы извлечения машины, судя по номерам прибывшей из Краснодарского края.

Напомним, год назад в Каче водитель сбросил машину с обрыва чтобы замести следы ДТП.

В тексте использованы материалы: Форпост

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