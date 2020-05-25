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Власть

Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади

17:42 понедельник, 25 мая 2020
Ялта
Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади

фото © ria.ru

В администрации Ялты сообщают, что город примет участие во всероссийском конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» для получения денег на ремонт одной из городских площадей.

«Жители города путем онлайн-голосования определили, что за многомиллионный федеральный грант будет бороться Советская площадь. Проектно-сметной документации по площади еще нет. Есть своего рода концепция из всех тех заявок, которые к нам поступили от граждан. Кто-то хочет там качели, кто-то – фонтаны, кто-то считает важным наличие большого количества скамеек, теневых навесов, зеленых насаждений. В общем, люди хотят, чтобы площадь стала максимально живой, даже в ущерб ее изначальной функции – главной площади города», – рассказал заместитель главы администрации Ялты Виталий Оганесян.

По самым примерным подсчетам на благоустройство Советской площади необходимо 150-200 млн рублей. в случае получения такого гранта, площадь благоустроят в 2021-2022 годах.

Ранее сообщалось, что в Ялте разгорелся скандал вокруг Пионерского парка за 96 миллионов рублей в рамках программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади

Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади

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