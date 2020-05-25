Курортный сезон
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Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона
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Власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.
Об этом говорится в пояснениях на сайте портала правительства Крыма.
«Подобные меры введены также в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области. Данные решения принимаются и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами, иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов России. Напомним, что большинство случаев заражения на территории республики – завозные», – говорится в сообщении.
Как сказано в указе главы Крыма Сергея Аксенова, расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем приезжих граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Крым в командировку, оплачиваются работодателем.
В документе уточняется, что этот пункт не будет касаться чиновников, приезжающих в Крым в командировку, а также экипажи воздушного и морского транспорта, водителей, совершающих грузовые перевозки.
Накануне Аксенов предупредил, что крымчан, прибывающих из-за границы в Россию, будут помещаться в обсерваторы за личный счет. Такая же практика вводится для тех, кто приезжает из России на полуостров.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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