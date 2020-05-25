Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона

фото © dw.com

Власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.

Об этом говорится в пояснениях на сайте портала правительства Крыма.

«Подобные меры введены также в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области. Данные решения принимаются и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами, иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов России. Напомним, что большинство случаев заражения на территории республики – завозные», – говорится в сообщении.

Как сказано в указе главы Крыма Сергея Аксенова, расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем приезжих граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Крым в командировку, оплачиваются работодателем.

В документе уточняется, что этот пункт не будет касаться чиновников, приезжающих в Крым в командировку, а также экипажи воздушного и морского транспорта, водителей, совершающих грузовые перевозки.

Накануне Аксенов предупредил, что крымчан, прибывающих из-за границы в Россию, будут помещаться в обсерваторы за личный счет. Такая же практика вводится для тех, кто приезжает из России на полуостров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россияне планируют в июне лететь в Крым. Авиарейсы в Симферополь и Сочи – лидеры по продажам авиабилетов на июнь, рейс Москва-Симферополь – первый номер в рейтинге.

Отельеры в Крыму должны вернуть миллиарды рублей за отмену броней. Крымские отельеры оценили объемы средств, которые они обязаны будут вернуть туристам за отмену броней в случае, если турбизнесу не разрешат возобновить работу в летние месяцы.

Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов. Исходя из текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в России, рассчитывать на возобновление межрегионального туризма объективно не стоит.

Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии. Ялтинский регион активно готовится к курортному сезону, несмотря на режим повышенной готовности и соблюдение всех требований и норм Роспотребнадзора.