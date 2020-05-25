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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма назвали условия для получения путевки в «Артек» в период ограничений

10:28 понедельник, 25 мая 2020
Ялта

Отличная учеба, участие в олимпиадах и различных кружках и отрицательный тест на коронавирус станут основанием для предоставления ребенку путевки в «Артек».

Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«Начали работать вместе с министерством образования и муниципальными органами власти по подготовке списков детей для оздоровления в «Артеке», если такое решение будет окончательно принято, – рассказала Романовская. – Обязательным условием, конечно, будет тестирование детей – это их безопасность, безопасность всех детей, которые туда приедут».

Она подчеркнула, если власти Крыма получат разрешение на отправку детей в «Артек», то первая смена будет состоять из 1 200 крымских детей.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что международный детский центр «Артек» может быть открыт в ближайшее время. Отдыхать в нем будут исключительно дети из Крыма. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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