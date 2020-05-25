Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек ● Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса ● Въезд туристов в Крым: что известно о правилах на данный момент ● Как кризис после COVID отразится на ценах: мнение эксперта ● Аксенов допустил продление дистанционного режима до конца года
Власти Крыма назвали условия для получения путевки в «Артек» в период ограничений
Отличная учеба, участие в олимпиадах и различных кружках и отрицательный тест на коронавирус станут основанием для предоставления ребенку путевки в «Артек».
Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
«Начали работать вместе с министерством образования и муниципальными органами власти по подготовке списков детей для оздоровления в «Артеке», если такое решение будет окончательно принято, – рассказала Романовская. – Обязательным условием, конечно, будет тестирование детей – это их безопасность, безопасность всех детей, которые туда приедут».
Она подчеркнула, если власти Крыма получат разрешение на отправку детей в «Артек», то первая смена будет состоять из 1 200 крымских детей.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что международный детский центр «Артек» может быть открыт в ближайшее время. Отдыхать в нем будут исключительно дети из Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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