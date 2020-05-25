Въезд туристов в Крым: что известно о правилах на данный момент

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Правительство Крыма усиливает меры по контролю за въездом на территорию Республики жителей других субъектов Российской Федерации.

Принято решение с 24 мая сделать платным пребывание в обсерваторах лиц, прибывших без подтвержденной причины в Крым. Подобные меры введены также в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области.

Данные решения принимаются и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов РФ. Напомним, что большинство случаев заражения на территории республики — завозные.

«Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в Уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Республику Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем», — говорится в указе Главы Республики.

Этот пункт не будет касаться должностных лиц федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, прибывающих в командировку на территорию Республики Крым, а также на экипажи воздушного и морского транспорта, на водителей, совершающих международные и внутрироссийские грузовые перевозки.

Что касается граждан, прибывающих в Крым на работу вахтовым методом, то согласно Указа, работодатели не позднее, чем за 7 календарных дней до дня прибытия на территорию Республики Крым работников направляют на имя Главы Республики Крым уведомление об организации работы вахтовым методом. Допуск таких работников осуществляется по решению оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

«Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно или по личным вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы платить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе исковые требования должны направляться в суд и взыскивать всю сумму. Во всех субъектах РФ введены такие же режимы», – заявил глава Крыма.

Он также отметил, что «мы с радостью будем ждать туристов, когда появится возможность в соответствии со всеми требованиями безопасности контролируемыми Роспотребнадзором предоставить возможность оздоровления и отдыха на полуострове и крымчанам, и жителям всех регионов Российской Федерации»

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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