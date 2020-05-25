Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +12
море +15

Власть

В Украине за госизмену будут судть экс-судью из Симферополя

18:17 понедельник, 25 мая 2020

Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи из Крыма, которая по информации ведомства, обвиняется в государственной измене.

В ведомстве утверждают, «экс-судья Киевского районного суда Симферополя изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу к незаконно созданных судебных органов государства-оккупанта».

«Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя, таким образом, оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины», – добавили в прокуратуре, отметив, что «судья выносила судебные решения по российскому законодательству».

Санкция статьи, по которой обвиняют предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Имя и фамилию судьи в ведомстве не указывают, комментариев обвиняемой по данному делу пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму полиции пришлось усмирять угрожавшего ножом дебошира. Домашняя вечеринка чуть не закончилось трагедией в Нижнегорском районе: раздухарившийся от алкоголя мужчина начал угрожать ножом своей сожительнице.

Суд в Крыму запретил деятельность восьми предприятий-нарушителей санитарных норм. Крымские суды приостановили деятельность восьми предприятий, которые функционировали с нарушениями санитарных норм.

Блокпосты на въезде в Севастополь оборудовали камерами наблюдения. На блокпостах, организованных при въезде в Севастополь из-за угрозы коронавируса, установили камеры видеонаблюдения, которые ведут круглосуточную запись.

В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с представителями других ответственных ведомств обсудили план действий по восстановлению работы контрольно-пропускных пунктов на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

Власть
Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади

Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади

В администрации Ялты сообщают, что город примет участие во всероссийском конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» для получения денег на ремонт одной из городских площадей.

Курортный сезон
Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона

Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона

Власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.

Коронавирус в Крыму
В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус

В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус

Курортный сезон в Севастополе будет проходить в ограниченных условиях и точно не начнется 1 июня.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации