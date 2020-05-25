Власть
В Украине за госизмену будут судть экс-судью из Симферополя
Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи из Крыма, которая по информации ведомства, обвиняется в государственной измене.
В ведомстве утверждают, «экс-судья Киевского районного суда Симферополя изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу к незаконно созданных судебных органов государства-оккупанта».
«Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя, таким образом, оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины», – добавили в прокуратуре, отметив, что «судья выносила судебные решения по российскому законодательству».
Санкция статьи, по которой обвиняют предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Имя и фамилию судьи в ведомстве не указывают, комментариев обвиняемой по данному делу пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму полиции пришлось усмирять угрожавшего ножом дебошира. Домашняя вечеринка чуть не закончилось трагедией в Нижнегорском районе: раздухарившийся от алкоголя мужчина начал угрожать ножом своей сожительнице.
Суд в Крыму запретил деятельность восьми предприятий-нарушителей санитарных норм. Крымские суды приостановили деятельность восьми предприятий, которые функционировали с нарушениями санитарных норм.
Блокпосты на въезде в Севастополь оборудовали камерами наблюдения. На блокпостах, организованных при въезде в Севастополь из-за угрозы коронавируса, установили камеры видеонаблюдения, которые ведут круглосуточную запись.
В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с представителями других ответственных ведомств обсудили план действий по восстановлению работы контрольно-пропускных пунктов на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади
В администрации Ялты сообщают, что город примет участие во всероссийском конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» для получения денег на ремонт одной из городских площадей.
Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона
Власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров
С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
5 часов назад
В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек
10 часов назад
Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
8 часов назад
В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус
Курортный сезон в Севастополе будет проходить в ограниченных условиях и точно не начнется 1 июня.