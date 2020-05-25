В Украине за госизмену будут судть экс-судью из Симферополя

Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи из Крыма, которая по информации ведомства, обвиняется в государственной измене.

В ведомстве утверждают, «экс-судья Киевского районного суда Симферополя изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу к незаконно созданных судебных органов государства-оккупанта».

«Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя, таким образом, оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины», – добавили в прокуратуре, отметив, что «судья выносила судебные решения по российскому законодательству».

Санкция статьи, по которой обвиняют предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Имя и фамилию судьи в ведомстве не указывают, комментариев обвиняемой по данному делу пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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