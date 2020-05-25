Власть
В центре Керчи речка Мелек-Чесме полностью заросла камышом
В центре Керчи речка Мелек-Чесме полностью заросла камышом.
В этом году после наступления теплой погоды камыш в русле реки вырос до нескольких метров длиной и теперь возвышается над ограждением.
Раньше русло реки Мелек-Чесме регулярно очищали от камыша и мусора, однако в последние годы ситуация ухудшилось. Это признают и местные власти: глава администрации Керчи Сергей Бороздин заявил ранее, что власти намерены в 2020 году заказать проведение обследования русла реки подготовить проект со сметой на очистку русла.
Река Мелек-Чесме расположена в центральной части города, рядом с автовокзалом и центральным рынком, ее длина составляет около 16 километров, исток реки находится в районе поселка Багерово.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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