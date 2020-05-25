В Симферопольском районе опрокинулось авто с детьми

В Симферопольском районе вечером 24 мая произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали двое детей.

Об этом сообщает управление МВД в Крыму.

По этим данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, на 13 км+50м автодороги Саки – Орловка, двигаясь со стороны села Винницкое в направлении села Раздолье, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю Daewoo Nexia, вследствие чего произошло столкновение.

После удара автомобиль Daewoo Nexia выехал за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Daewoo Nexia, 2013 и 2007 годов рождения. С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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