Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров ● В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение ● Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе умерла пациентка с COVID-19 ● Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты
В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID
В Севастополе пообещали провести последние звонки для 9-классников и 11-классников, несмотря на пандемию коронавируса.
Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
«Понятно, что сейчас может быть только онлайн-формат. Но естественно, что без последних звонков мы наших выпускников не оставим. У нас есть месяц июнь, мы сейчас будем заниматься контролем за ситуацией. Если к 15 июня выйдем на понятную ситуацию, то мы продумаем и в каком-то полуочном-полузаочном формате последние звонки проведем для 9-классников и 11-классников», - сказал Развожаев.
Точная дата последних звонков пока не определена, как и их формат. Предложения сейчас будут разрабатываться. Но, по словам Развожаева, мероприятия должны прийти в школах с соблюдением санитарно-эпидемиологических предосторожностей.
Как сообщалось ранее, учебный год в школах Севастополя завершился досрочно, 20 мая.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов допустил продление дистанционного режима до конца года. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дистанционное обучение может быть продлено до конца учебного года.
В Симферополе с 1 июня начнут набирать группы в детсады. С 1 июня в Симферополе начнется комплектование групп в детских садах на 2020/2021 учебный год.
Летние лагеря в этом году смогут принять не более трети российских школьников. Не более трети российских школьников в этом году поедут в летние лагеря.
Крымские школьники получат аттестаты в начале июня. Школы Крыма начнут выдачу аттестатов школьникам в первую неделю июня.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров
С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.
Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
Два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки в Крыму.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
вчера
Потенциальным туристам в Крыму расскзали что делать, если встретится гадюка
В Крыму почти лето, режим самоизоляции смягчили. Однако приятная, а теперь еще и «легальная» прогулка по лесу или даже по городскому парку может закончиться неприятной встречей со змеями.