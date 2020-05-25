В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID

В Севастополе пообещали провести последние звонки для 9-классников и 11-классников, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Понятно, что сейчас может быть только онлайн-формат. Но естественно, что без последних звонков мы наших выпускников не оставим. У нас есть месяц июнь, мы сейчас будем заниматься контролем за ситуацией. Если к 15 июня выйдем на понятную ситуацию, то мы продумаем и в каком-то полуочном-полузаочном формате последние звонки проведем для 9-классников и 11-классников», - сказал Развожаев.

Точная дата последних звонков пока не определена, как и их формат. Предложения сейчас будут разрабатываться. Но, по словам Развожаева, мероприятия должны прийти в школах с соблюдением санитарно-эпидемиологических предосторожностей.

Как сообщалось ранее, учебный год в школах Севастополя завершился досрочно, 20 мая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов допустил продление дистанционного режима до конца года. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дистанционное обучение может быть продлено до конца учебного года.

В Симферополе с 1 июня начнут набирать группы в детсады. С 1 июня в Симферополе начнется комплектование групп в детских садах на 2020/2021 учебный год.

Летние лагеря в этом году смогут принять не более трети российских школьников. Не более трети российских школьников в этом году поедут в летние лагеря.

Крымские школьники получат аттестаты в начале июня. Школы Крыма начнут выдачу аттестатов школьникам в первую неделю июня.