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Коронавирус в Крыму

В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID

14:40 понедельник, 25 мая 2020
Севастополь

В Севастополе пообещали провести последние звонки для 9-классников и 11-классников, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Понятно, что сейчас может быть только онлайн-формат. Но естественно, что без последних звонков мы наших выпускников не оставим. У нас есть месяц июнь, мы сейчас будем заниматься контролем за ситуацией. Если к 15 июня выйдем на понятную ситуацию, то мы продумаем и в каком-то полуочном-полузаочном формате последние звонки проведем для 9-классников и 11-классников», - сказал Развожаев.

Точная дата последних звонков пока не определена, как и их формат. Предложения сейчас будут разрабатываться. Но, по словам Развожаева, мероприятия должны прийти в школах с соблюдением санитарно-эпидемиологических предосторожностей.

Как сообщалось ранее, учебный год в школах Севастополя завершился досрочно, 20 мая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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