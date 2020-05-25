Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение ● Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе умерла пациентка с COVID-19 ● Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты ● Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров
фото © Российская газета
С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.
На заседании правительства города объяснили, как будет проходить контроль пассажиров, которые пересекают блокпосты на автобусах.
«Предупреждены все транспортные предприятия о том, что въезд и выезд в Севастополь только на правовых основаниях, которые закреплены указом: это либо пропуск, либо прописка, либо документы, подтверждающие работу в Крыму или Севастополе. В целом транспортное сообщение открыто не для путешествий и экскурсионных маршрутов. На пунктах контроля проверяются и автобусы. Люди, не имеющие правовых оснований, будут высаживаться и на следующем автобусе отправляться на ту станцию, с которой они прибыли», - сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.
К 1 июня на блокпостах планируются установить въездные лаборатории, в которых можно будет проводить экспресс-тесты на COVID-19. Это должно быть сделано для того, чтобы не отправлять всех приезжающих в Севастополь из других регионов на двухнедельную обсервацию.
Как сообщалось ранее, блокпосты на въезде в Севастополь продолжают работу, несмотря на снятие режима обязательной самоизоляции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты. В Государственной думе России разъяснили порядок возврата средств туристам за брони, которые они сделали до карантина.
На Крымской железной дороге сообщили о дискриминации местных работников. В администрации федерального госпредприятия отрицают разделение сотрудников «по территориальному признаку».
В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым. Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом. С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров
С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.
Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
Два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки в Крыму.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
вчера
Потенциальным туристам в Крыму расскзали что делать, если встретится гадюка
В Крыму почти лето, режим самоизоляции смягчили. Однако приятная, а теперь еще и «легальная» прогулка по лесу или даже по городскому парку может закончиться неприятной встречей со змеями.