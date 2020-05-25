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В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

13:43 понедельник, 25 мая 2020
Севастополь
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

фото © Российская газета

С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.

На заседании правительства города объяснили, как будет проходить контроль пассажиров, которые пересекают блокпосты на автобусах.

«Предупреждены все транспортные предприятия о том, что въезд и выезд в Севастополь только на правовых основаниях, которые закреплены указом: это либо пропуск, либо прописка, либо документы, подтверждающие работу в Крыму или Севастополе. В целом транспортное сообщение открыто не для путешествий и экскурсионных маршрутов. На пунктах контроля проверяются и автобусы. Люди, не имеющие правовых оснований, будут высаживаться и на следующем автобусе отправляться на ту станцию, с которой они прибыли», - сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

К 1 июня на блокпостах планируются установить въездные лаборатории, в которых можно будет проводить экспресс-тесты на COVID-19. Это должно быть сделано для того, чтобы не отправлять всех приезжающих в Севастополь из других регионов на двухнедельную обсервацию.

Как сообщалось ранее, блокпосты на въезде в Севастополь продолжают работу, несмотря на снятие режима обязательной самоизоляции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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