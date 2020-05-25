В Севастополье власти вводят запрет на продажу алкоголя в День защиты детей

Власти Севастополя сообщают о запрете розничной продажи алкогольной продукции 1 июня, когда отмечается Международный День защиты детей.

Информация об этом размещена на сайте правительства Севастополя.

«Обращаем внимание организаций (лицензиатов и не лицензиатов), а также индивидуальных предпринимателей на неукоснительное соблюдение нормы действующего законодательства на территории города Севастополя 1 июня 2020 года», – сказано в сообщении.

На сайте также опубликовали список исключений, на которые не распространяется запрет на продажу алкоголя.

Ранее депутаты парламента Севастополя 12 мая продлили срок действия ограничений на розничную продажу алкоголя. Отмечается, что спиртными напитками можно торговать в помещениях площадью свыше 50 квадратных метров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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