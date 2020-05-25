В Севастополе умерла пациентка с COVID-19

В Севастополе скончалась пациентка с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства, это женщина в возрасте 92 лет, у нее были хронические заболевания. Это уже третья связанная с коронавирусом смерть в Севастополе за все время пандемии.

Кроме того, за минувшие сутки в Севастополе выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. И еще двух человек выписали после выздоровления.

«Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 157 человек. Выздоровело 116 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 74. Под наблюдением по месту жительства – 635 человек», - сообщили в пресс-службе.

В режиме обсерватора продолжает работать пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.

Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике обнаружено 346 случаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом. Несмотря на то, что в Республике Крым из 340 выявленных случаев COVID-19 153 человека уже выздоровели, динамика выявления новых случаев заставила крымские власти готовить дополнительный коечный фонд для новых заразившихся.

В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.

Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса. Сегодня очень маленькая доля людей защищена иммунитетом от коронавирусной инфекции. Достичь необходимого показателя в 60-70% может помочь только вакцинирование.

В Крыму пять пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. У большинства пациентов заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.