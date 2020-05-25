Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты ● Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно ● Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом ● Власти Крыма назвали условия для получения путевки в «Артек» в период ограничений ● В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек
В Севастополе умерла пациентка с COVID-19
В Севастополе скончалась пациентка с COVID-19.
Как сообщает пресс-служба правительства, это женщина в возрасте 92 лет, у нее были хронические заболевания. Это уже третья связанная с коронавирусом смерть в Севастополе за все время пандемии.
Кроме того, за минувшие сутки в Севастополе выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. И еще двух человек выписали после выздоровления.
«Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 157 человек. Выздоровело 116 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 74. Под наблюдением по месту жительства – 635 человек», - сообщили в пресс-службе.
В режиме обсерватора продолжает работать пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.
Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике обнаружено 346 случаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом. Несмотря на то, что в Республике Крым из 340 выявленных случаев COVID-19 153 человека уже выздоровели, динамика выявления новых случаев заставила крымские власти готовить дополнительный коечный фонд для новых заразившихся.
В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.
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В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек
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