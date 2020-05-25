Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе умерла пациентка с COVID-19 ● Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты ● Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно ● Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом
В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение
В Республике Крым по состоянию на 25 мая под медицинским наблюдением находится 2122 человека, это на 116 больше, чем за предыдущие сутки.
За прошедшие сутки с наблюдения сняли 43 человека, 153 поступили под медицинское наблюдение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1173 человека, 309 человек наблюдаются в стационарах, причем 20 человек поступили за последние сутки. В обсерваторах находятся 640 человек.
Из 184 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые в данный момент находятся на лечении, 136 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 44 в удовлетворительном состоянии. Состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое.
Как ранее сообщалось, за последние сутки выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекции, пятеро пациентов из шести госпитализированы без клинических проявлений.
Всего с учетом новых случаев с начала пандемии в Республике Крым новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 346 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе умерла пациентка с COVID-19. В Севастополе скончалась пациентка с COVID-19.
Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно. Для этого им надо выйти на улицу, быть замеченными патрулем, выслушать назидания и получить средство защиты.
Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом. Несмотря на то, что в Республике Крым из 340 выявленных случаев COVID-19 153 человека уже выздоровели, динамика выявления новых случаев заставила крымские власти готовить дополнительный коечный фонд для новых заразившихся.
В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.
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