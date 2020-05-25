Происшествия
В Крыму полиции пришлось усмирять угрожавшего ножом дебошира
Домашняя вечеринка чуть не закончилось трагедией в Нижнегорском районе: раздухарившийся от алкоголя мужчина начал угрожать ножом своей сожительнице.
Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Вызов в дежурную часть поступил от самой женщины, которая решила, что ей угрожают всерьез. Выяснилось, что после совместного застолья с друзьями между парочкой разгорелась ссора.
«Подозреваемый схватил нож и, размахивая им, стал высказывать возлюбленной угрозы убийством. В подтверждение своих слов она даже ударил по дивану ножом недалеко от женщины, - пояснили в пресс-службе. – Случайным свидетелем конфликта стал знакомый пары, находившийся в этот момент в другой комнате и попытавшийся утихомирить приятеля».
Всерьез ли угрожал мужчина или просто хотел напугать сожительницу, к счастью, осталось загадкой: разошедшегося скрутил подоспевший наряд полиции.
Теперь за угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью против 43-летнего крымчанина возбудили уголовное дело. М ужчине грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Блокпосты на въезде в Севастополь оборудовали камерами наблюдения. На блокпостах, организованных при въезде в Севастополь из-за угрозы коронавируса, установили камеры видеонаблюдения, которые ведут круглосуточную запись.
В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с представителями других ответственных ведомств обсудили план действий по восстановлению работы контрольно-пропускных пунктов на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Полиция составила 13 протоколов на крымчан, нарушавших режим. За прошедшие сутки на 13 крымчан, нарушивших требования Указа Главы Республики, составили административные протоколы.
В Керчи в нарушение запрета работало кафе «Цыпа». На владельцев кафе «Цыпа» в Керчи, открывших его в обход запрета, составлен админпротокол.
В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.
Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса
Сегодня очень маленькая доля людей защищена иммунитетом от коронавирусной инфекции. Достичь необходимого показателя в 60-70% может помочь только вакцинирование.
Въезд туристов в Крым: что известно о правилах на данный момент
Правительство Крыма усиливает меры по контролю за въездом на территорию Республики жителей других субъектов Российской Федерации.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
вчера
Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты
В Государственной думе России разъяснили порядок возврата средств туристам за брони, которые они сделали до карантина.