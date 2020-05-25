В Крыму полиции пришлось усмирять угрожавшего ножом дебошира

Домашняя вечеринка чуть не закончилось трагедией в Нижнегорском районе: раздухарившийся от алкоголя мужчина начал угрожать ножом своей сожительнице.

Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Вызов в дежурную часть поступил от самой женщины, которая решила, что ей угрожают всерьез. Выяснилось, что после совместного застолья с друзьями между парочкой разгорелась ссора.

«Подозреваемый схватил нож и, размахивая им, стал высказывать возлюбленной угрозы убийством. В подтверждение своих слов она даже ударил по дивану ножом недалеко от женщины, - пояснили в пресс-службе. – Случайным свидетелем конфликта стал знакомый пары, находившийся в этот момент в другой комнате и попытавшийся утихомирить приятеля».

Всерьез ли угрожал мужчина или просто хотел напугать сожительницу, к счастью, осталось загадкой: разошедшегося скрутил подоспевший наряд полиции.

Теперь за угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью против 43-летнего крымчанина возбудили уголовное дело. М ужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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