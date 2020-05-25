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В Крыму мошенники объявили охоту на получателей «путинских выплат»
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Они создают «клоны» сайтов госорганов и рассылают письма о начисленных пособиях.
Сегодня, когда вся жизнь переведена в режим онлайн и социальные выплаты начисляют дистанционно, появились новые виды мошенничества. О том, как не попасть на удочку злоумышленников и не лишится последнего, рассказал юрисконсульт правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Севастополя Дмитрий Обелов, передает пресс-служба севастопольского УМВД РФ.
В Севастополе зафиксированы случаи, когда злоумышленники создают «клоны» официальных порталов органов власти, с их помощью похищают конфиденциальную информацию банковских карт и персональные данные граждан, а затем совершают хищение средств, находящимся на счету потерпевших.
В связи с этим полиция рекомендует при подаче заявлений о социальных выплатах в электронной форме придерживаться соответствующих мер предосторожности.
«Убедитесь, что вы находитесь именно на официальном портале государственных услуг, внимательно проверяйте адресную строку интернет-браузера. Избегайте поддельных сайтов, которые под видом различных организаций предлагают посредничество в получении выплат. Ни в коем случае не указывайте конфиденциальные данные банковской карты», — рассказали в ведомстве.
Поскольку чаще всего злоумышленники используют различные рассылки, следует критически относиться к сообщениям о якобы полагающимся вам выплатам значительных сумм денег. Не следует открывать такие письма или переходить по предложенным ссылкам.
Помните: оставаясь бдительным и осмотрительным, вы гарантированно защитите себя от злоумышленников.
Ну, а если вы уже пострадали от дистанционного мошенничества, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции или сообщите об этом по телефону 102.
В тексте использованы материалы: Форпост
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