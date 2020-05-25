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Коронавирус в Крыму

В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек

10:14 понедельник, 25 мая 2020
В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек

фото © pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 – по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Пять случаев из шести выявленных – бессимптомные», – уточнил Аксенов.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 346 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 153 пациента, 9 человек скончались. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, республика достигла показателей первого этапа по обследованию населения на COVID-19.

С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах.

В связи со стабилизацией эпидситуации в Крыму, власти приняли решение изменить формат работы оперативного штаба – с 26 мая он перестанет проходить ежедневно в прямом эфире, информацию будут озвучивать ответственные должностные лица на брифингах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Добро пожаловать: в Крыму вводят плату за изоляцию в обсерваторах. Отдыхающих просят воздержаться от бесцельных поездок на море.

Крым готов к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Республика Крым достигла того показателя тестируемости населения на COVID-19, с которым можно переходить к первому этапу снятия ограничений.

Один случай COVID-19 за сутки подтвердился в Севастополе. Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Севастополе за минувшие сутки.

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В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек

В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.

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