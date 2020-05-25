В крымском «Тайгане» снова пополнение - родились четыре амурских тигренка

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В парке львов «Тайган», который расположен в Белогорском районе Крыма, продолжается весенний беби-бум.

Как сообщил владелец парка Олег Зубков, на этой неделе родились четыре амурских тигренка – два мальчика и две девочки.

«Весна, мы по-прежнему продолжаем принимать роды у наших тигриц», – отметил Зубков.

В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.

Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц. В настоящее время парк львов «Тайган» закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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