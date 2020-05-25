В Керчи сообщают об обвале подпорной стены на пляже

В Керчи полностью обвалилась подпорная стена на институтском пляже, в районе бывшего пионерлагеря.

Об этом сообщает местное издание КерчьФМ.

Как отмечают в издании, стена «сползла в море обломками бетона», в доказательство публикуют видео разрушений.

Реакции местных властей на обвал пока нет.

В марте шторм в Алуште разрушил часть подпорной стены, торговый павильон и тротуар. Также сообщалось, что в селе Малореченское шторм разрушил подпорные стены и лестницы, которые ведут к пляжам.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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