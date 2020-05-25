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Власть

В Керчи сообщают об обвале подпорной стены на пляже

09:21 понедельник, 25 мая 2020
Керчь

В Керчи полностью обвалилась подпорная стена на институтском пляже, в районе бывшего пионерлагеря.

Об этом сообщает местное издание КерчьФМ.

Как отмечают в издании, стена «сползла в море обломками бетона», в доказательство публикуют видео разрушений.

Реакции местных властей на обвал пока нет.

В марте шторм в Алуште разрушил часть подпорной стены, торговый павильон и тротуар. Также сообщалось, что в селе Малореченское шторм разрушил подпорные стены и лестницы, которые ведут к пляжам.

В декабре прошлого года в поселке Приморский под Феодосией образовалась угроза оползня из-за строительных работ в прибрежной зоне.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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