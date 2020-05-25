Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +16
море +15

Происшествия

В Керчи перевернулась машина скорой помощи

14:11 понедельник, 25 мая 2020
Керчь

В ночь с 24 на 25 мая в Керчи произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом рассказал руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«На перекрестке автомобиль скорой помощи подрезала легковая машина. Наш автомобиль ехал со свето-звуковыми сигналами. К счастью, в ДТП никто не пострадал, кроме техники. Сейчас проводится расследование произошедшего», - рассказал РИА Новости Крым Сергей Олефиренко.

Как ранее сообщалось, 21 мая в Симферопольском районе произошло ДТП с участием мопеда, легкового автомобиля и фуры. По данным ГИБДД, мопедист не уступил дорогу водителю автомобиля Mazda, в результате чего произошло столкновение. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz Actros. Погибли водитель мопеда и легкового автомобиля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На ночном пожаре в Евпатории спасли трех человек. Пожар в одном из многоквартирных домов в Евпатории грозил обернуться трагедией для трех человек. К счастью, жителей дома успели спасти пожарные, прибывшие для тушения огня.

В центре Севастополя почти пять часов тушили сауну в многоквартирном доме. Жилой дом загорелся вечером в историческом центре Севастополя. Обошлось без жертв, но из-за 55 квадратных метров пожара люди на всю ночь остались без света и воды.

Под Судаком мужчина пять часов провел в грязи и чуть не утонул. Застрявшего в речной грязи мужчину пришлось доставать спасателям в районе мыса Алчак под Судаком.

Спасатели в Судаке вытащили мужчину с заиленного дна речки. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь застрявшему в грязи мужчине, мужчина находился там 5 часов и получил переохлаждение.

Общество
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно

«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно

Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.

Коронавирус в Крыму
Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

Два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки в Крыму.

Общество
Потенциальным туристам в Крыму расскзали что делать, если встретится гадюка

Потенциальным туристам в Крыму расскзали что делать, если встретится гадюка

В Крыму почти лето, режим самоизоляции смягчили. Однако приятная, а теперь еще и «легальная» прогулка по лесу или даже по городскому парку может закончиться неприятной встречей со змеями.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации