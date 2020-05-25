В Керчи перевернулась машина скорой помощи

В ночь с 24 на 25 мая в Керчи произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом рассказал руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«На перекрестке автомобиль скорой помощи подрезала легковая машина. Наш автомобиль ехал со свето-звуковыми сигналами. К счастью, в ДТП никто не пострадал, кроме техники. Сейчас проводится расследование произошедшего», - рассказал РИА Новости Крым Сергей Олефиренко.

Как ранее сообщалось, 21 мая в Симферопольском районе произошло ДТП с участием мопеда, легкового автомобиля и фуры. По данным ГИБДД, мопедист не уступил дорогу водителю автомобиля Mazda, в результате чего произошло столкновение. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz Actros. Погибли водитель мопеда и легкового автомобиля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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