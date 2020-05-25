Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты

фото © Крыминформ

В Государственной думе России разъяснили порядок возврата средств туристам за брони, которые они сделали до карантина.

Найти компромисс, учесть интересы туристов и бизнеса, прийти к общему решению и дать возможность россиянам – с одной и другой стороны ресепшена – все же насладиться сезоном. Такова цель принятого Госдумой в III чтении закона об особенностях переноса или возврата туристам денег за туры.

Новый законопроект учитывает интересы туристов, которые бронировали отдых самостоятельно, и тех, кто оплатил отдых через туроператоров и турагентов, пояснил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев.

«Речь идет о договорах, заключенных до 1 апреля включительно. Здесь механизм такой: в проекте приняты решения о приостановлении за установленный срок обязанностей туроператора по возврату туристам предоплат за турпродукт. При одном ключевом условии: туроператор обязан будет дать туристу обязательства предоставить в установленный срок равнозначный туристический продукт. Только в этом случае туроператор в праве в одностороннем порядке внести изменения в договор реализации турпродукта», – поясняет Бахарев.

Напомним, что ранее министерство туризма Крыма сообщило, что «суммы возвратов туристам крымскими средствами размещения только за апрель-май составляют 1,3 млрд (рублей), за летние месяцы это больше 10 млрд, по самым скромным подсчетам».

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

Ранее Новости Крыма сообщали:

В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым. Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.

Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом. С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.

В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов. За прошедшие сутки правоохранители не допустили на территорию полуострова 75 автомобилей, проезжающих по Крымскому мосту.

Сотрудники «Севавтотранса» два месяца не получали зарплату. Сотрудники ГУП «Севавтотранс» с апреля 2020 года не получали зарплату из-за того, что деятельность автовокзалов была прекращена.