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Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты

11:39 понедельник, 25 мая 2020
Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты

фото © Крыминформ

В Государственной думе России разъяснили порядок возврата средств туристам за брони, которые они сделали до карантина.

Найти компромисс, учесть интересы туристов и бизнеса, прийти к общему решению и дать возможность россиянам – с одной и другой стороны ресепшена – все же насладиться сезоном. Такова цель принятого Госдумой в III чтении закона об особенностях переноса или возврата туристам денег за туры.

Новый законопроект учитывает интересы туристов, которые бронировали отдых самостоятельно, и тех, кто оплатил отдых через туроператоров и турагентов, пояснил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев.

«Речь идет о договорах, заключенных до 1 апреля включительно. Здесь механизм такой: в проекте приняты решения о приостановлении за установленный срок обязанностей туроператора по возврату туристам предоплат за турпродукт. При одном ключевом условии: туроператор обязан будет дать туристу обязательства предоставить в установленный срок равнозначный туристический продукт. Только в этом случае туроператор в праве в одностороннем порядке внести изменения в договор реализации турпродукта», – поясняет Бахарев.

Напомним, что ранее министерство туризма Крыма сообщило, что «суммы возвратов туристам крымскими средствами размещения только за апрель-май составляют 1,3 млрд (рублей), за летние месяцы это больше 10 млрд, по самым скромным подсчетам».

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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В Государственной думе России разъяснили порядок возврата средств туристам за брони, которые они сделали до карантина.

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