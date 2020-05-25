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Коронавирус в Крыму

Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса

09:09 понедельник, 25 мая 2020
Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса

фото © pixabay.com

Сегодня очень маленькая доля людей защищена иммунитетом от коронавирусной инфекции. Достичь необходимого показателя в 60-70% может помочь только вакцинирование.

Такое мнение высказал главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в интервью «Парламентской газете».

По данным врача, сегодня даже в Москве, лидирующей по числу заболевших, иммунитет выработался только у 12,5% населения. При таких низких показателях сохраняется возможность для жизни и распространения инфекции.

«60-70 процентов – это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания у этой категории лиц. По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе. Тогда можно с большей уверенностью снимать ограничительные мероприятия», - пояснил Николай Брико.

При этом представитель российского здравоохранения уверен, что ожидать таких показателей от естественного распространения коронавирусной инфекции нельзя.

«Слишком много будет жертв среди населения. И это мы видим в тех странах, где избрана пассивная тактика в контроле за инфекцией. Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку, - заявил Брико. – Будем надеяться, что в ближайшее время появится вакцина, тогда мы будем защищены, потому что при инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, это вакцинация с широким охватом населения».

Всемирная организация здравоохранения, по словам эпидемиолога, считает, что неуязвимость общества к COVID-19 даст только 95-процентный охват населения иммунитетом.

Ранее ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского заявили, что коронавирусная инфекция будет активничать в Крыму до тех пор, пока 60-70% населения не выработают иммунитет к COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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