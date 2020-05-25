Прогноз погоды в Крыму на понедельник 25 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 25 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 76 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 76 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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