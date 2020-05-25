На Крымской железной дороге сообщили о дискриминации местных работников

В администрации федерального госпредприятия отрицают разделение сотрудников «по территориальному признаку».

Руководство федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» выбрасывает на улицу местных сотрудников или создает им условия, при которых они увольняются сами. Вместо них появляются кадры с материка, которым дают повышенную в два-три раза зарплату. Ветераны «КЖД» не понимают происходящего, ведь предприятие должно оживать, пишет «МК в Крыму».

По словам сотрудников, рассказавших о непростой ситуации на «Крымской железной дороге», за пять лет состав крымских железнодорожников претерпел серьезное сокращение, а на место компетентных специалистов пришли кадры без опыта работы; при этом глава профкома «КЖД» встал на сторону верхушки предприятия: начальство всегда право.

«Ни одного (крымского работника «Крымской железной дороги» — прим.) не заменили лучшим работником (с материка — прим.). За пять лет предприятие уничтожено», — посетовал сотрудник ФГУП «КЖД» Владимир.

Руководство «Крымской железной дороги», к которому за комментариями обратилось издание, отказалось говорить о количество изгнанных с предприятия сотрудников, и заверило, что не разделяет работников «по территориальному признаку».

В тексте использованы материалы: МК, Примечания

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