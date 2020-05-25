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Происшествия

Крымчанин спустил деньги мамы на «женщин с низкой соцответственностью»

17:17 понедельник, 25 мая 2020

В Симферополе сотрудники полиции задержали мужчину, который украл сбережения у собственной матери и потратил их на развлечения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже сбережений – 72 000 рублей. По ее словам, деньги были хорошо спрятаны, а никого из посторонних в доме не было. Под подозрение попал ее 30-летний сын, который не раз привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Дома у подозреваемого нашли часть денег, которые он не успел потратить.

«Как признался гражданин, он проживает отдельно от матери. Придя ее проведать, он воспользовался случаем, когда женщина отвлеклась, и похитил ее сбережения. Денежные средства, добытые преступным путем, злоумышленник потратил на спиртные напитки и женщин с низкой социальной ответственностью», - сообщают полицейские.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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