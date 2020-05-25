Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно

Для этого им надо выйти на улицу, быть замеченными патрулем, выслушать назидания и получить средство защиты.

Напомним, что, несмотря на введенный властями масочный режим, маски бесплатно населению не выдаются.

На заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции председатель крымского правительства рассказал, что, по имеющимся у него сведениям, в Алуште набережные патрулируют сотрудники администрации совместно с казачеством. «Людям «65 плюс» не соблюдающим масочный режим делают замечания и вручают маски», - сообщил Гоцанюк.

Какое количество масок в одни руки получают пожилые люди председатель не уточнил.

Если исходить из того, что маски надо менять каждые два часа, то при ежедневных прогулках, которые тянутся у них по три-четыре часа, пенсионеры должны тратить на эти средства индивидуальной защиты около 3000 рублей в месяц.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.

Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса. Сегодня очень маленькая доля людей защищена иммунитетом от коронавирусной инфекции. Достичь необходимого показателя в 60-70% может помочь только вакцинирование.

В Крыму пять пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. У большинства пациентов заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Добро пожаловать: в Крыму вводят плату за изоляцию в обсерваторах. Отдыхающих просят воздержаться от бесцельных поездок на море.