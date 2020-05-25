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Коронавирус в Крыму

Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно

11:11 понедельник, 25 мая 2020

Для этого им надо выйти на улицу, быть замеченными патрулем, выслушать назидания и получить средство защиты.

Напомним, что, несмотря на введенный властями масочный режим, маски бесплатно населению не выдаются.

На заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции председатель крымского правительства рассказал, что, по имеющимся у него сведениям, в Алуште набережные патрулируют сотрудники администрации совместно с казачеством. «Людям «65 плюс» не соблюдающим масочный режим делают замечания и вручают маски», - сообщил Гоцанюк.

Какое количество масок в одни руки получают пожилые люди председатель не уточнил.

Если исходить из того, что маски надо менять каждые два часа, то при ежедневных прогулках, которые тянутся у них по три-четыре часа, пенсионеры должны тратить на эти средства индивидуальной защиты около 3000 рублей в месяц.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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