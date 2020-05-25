«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно

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Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, о такой цифре говорит потребление воды и хлеба, которое не соответствует официальным данным Росстата в 450 тысяч человек.

В марте Крымстат сообщил, что, по официальным данным, на полуостров из России после 2014 года въехали 172 с небольшим тысячи человек: из них в Крыму зарегистрировались 96 тысяч, в Севастополе – 76 тысяч.

Директор российской компании «РосМувинг» Михаил Фирсов рассказал, кто именно переезжает на постоянное место жительства на аннексированный полуостров.

– Мы – транспортная компания, мы перевозим имущество, личные вещи так, чтобы они точно доехали. Наши услуги пользуются популярностью, причем крымское направление занимает примерно 20% от общего пула переездов по всей России. Это, как правило, две возрастные группы. Во-первых, обеспеченные молодые люди 25-35 лет, которые планируют перебраться поближе к морю. Например, переезжают фрилансеры с удаленной работой. Во-вторых, это пенсионеры, то есть люди пожилого возраста, которые решили сменить климат на более теплый. Опять же море, чистый воздух. Большая часть переезжающих направляется в Крым из северных районов России и Сибири. Чаще всего мы отправляем грузы именно в Севастополь. Как правило, большинство наших клиентов сначала приезжает на пару месяцев летом, чтобы адаптироваться к климату и понять, комфортно им там или нет.

По словам Михаила Фирсова, некоторые клиенты – особенно те, которые сразу продали квартиру и переехали в Крым – разочаровываются и впоследствии уезжают обратно. О возможных причинах этого можно судить, в частности, по видеоблогу россиянина Ильи Донецкова, который осенью прошлого года переехал из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Вот что он сказал после первой недели жизни в Крыму:

«Сначала все понравилось: тепло, хорошо, море, купаешься. Потом была грусть, печаль и уныние от цен, от квартир, от их просмотра. Крым очень контрастное место: с одной стороны, есть парки, где красиво, много зелени, но выйдешь с центральной улицы куда-то во дворы – там все как после бомбежки. Здесь очень сильно бросается в глаза, что есть люди, которые не то чтобы бедствуют, но находятся на грани, а другие катаются на дорогих иномарках – таких тоже много».

Спустя месяц после переезда Илья Донецков высказал мнение, что Крым больше подходит для людей более старшего возраста:

«Впечатление не улучшилось, так и осталось пятьдесят на пятьдесят. В Крыму чувствуется отсталость, неразвитость, и это проявляется в мелочах. Такое ощущение, что жизнь проходит мимо тебя. Крым реально не для всех. Когда пожил тут не как турист, а с прицелом на постоянное место жительства, складывается такая картина, что Крым – скорее для людей за сорок».

Наконец, в декабре 2019 года Илья Донецков записал видеоблог под названием «Семь причин, почему я уезжаю из Крыма». По его мнению, одна из главных проблем полуострова – санкции Запада:

«Оказывается, они влияют на обычных людей. Главное – это отсутствие зарубежных рейсов из Крыма. В самолете невозможно куда-то улететь, добавляется минимум одна пересадка. Во-вторых, есть проблемы с получением визы – все эти вопросы решаются через Краснодар. Это дороже и отнимает много времени. В-третьих, банки в Крыму – ужас. Чтобы сделать дебетовую карточку, нужно опять-таки ехать в Краснодар. Из Евпатории это 500 километров и семь часов пути. Крым – Россия только официально, а по факту как будто оторванное от жизни место».

Тем не менее местный рынок недвижимости растет, в том числе за счет спроса со стороны россиян, утверждает руководитель агентства «Гид по недвижимости» в Севастополе Ксения Шварц.

– Мы работаем именно с теми, кто переезжает в Крым. Мечта среднестатистического россиянина – это поднять детей, выйти на пенсию, накопить денег и купить домик у моря. Севастополь в этом плане один из лучших вариантов. В первую очередь это пенсионеры, которые хотят провести остаток жизни в хорошем климате на море. Также переезжают семейные пары с детьми, которые хотят для них более достойного будущего, и одиночки без привязанностей, начинающие новую жизнь. Самые популярные города для переезда – Севастополь, Симферополь и Ялта. При этом самые частые запросы – жилье до двух миллионов рублей, найти которое достаточно сложно. Рынок недвижимости у нас растет практически постоянно: только за последний год цены выросли на 5%. С начала 2020-го квартиры в новостройках подорожали на 3% и продолжают дорожать. Вторичное жилье немного просело.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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