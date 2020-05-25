Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом

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Несмотря на то, что в Республике Крым из 340 выявленных случаев COVID-19 153 человека уже выздоровели, динамика выявления новых случаев заставила крымские власти готовить дополнительный коечный фонд для новых заразившихся.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом заявила вице-премьер республики Елена Романовская.

«Судя по динамике, которая происходит в последние дни, принято решение: Минздрав доразворачивает коечный фонд под заболевших с легкой степенью заражения, то есть тех, кто находится в более удовлетворительном состоянии. Для того, чтобы в дальнейшем, если будет увеличиваться количество заболевших, мы могли не занимать койки с ИВЛами», - пояснила Романовская.

Дополнительные койки пока не подключаются к работе, но находятся в готовности.

«Дополнительный коечный фонд не будет освобождаться сегодня, то есть качество медицинской помощи для остальных крымчан, которые будут нуждаться в плановом или экстренном оказании помощи, не будет прерываться, но по мере необходимости в двухдневный срок эти больницы будут разворачиваться под коечный фонд. Надеемся, это нам не понадобится, если мы по-прежнему будем соблюдать меры предосторожности», - отметила вице-премьер.

Сегодня количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией не изменилось – их по-прежнему пятеро, все находятся на неинвазивном ИВЛ. 120 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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