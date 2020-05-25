Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма назвали условия для получения путевки в «Артек» в период ограничений ● В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек ● Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса ● Въезд туристов в Крым: что известно о правилах на данный момент ● Как кризис после COVID отразится на ценах: мнение эксперта
Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом
фото © pixabay.com
Несмотря на то, что в Республике Крым из 340 выявленных случаев COVID-19 153 человека уже выздоровели, динамика выявления новых случаев заставила крымские власти готовить дополнительный коечный фонд для новых заразившихся.
Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом заявила вице-премьер республики Елена Романовская.
«Судя по динамике, которая происходит в последние дни, принято решение: Минздрав доразворачивает коечный фонд под заболевших с легкой степенью заражения, то есть тех, кто находится в более удовлетворительном состоянии. Для того, чтобы в дальнейшем, если будет увеличиваться количество заболевших, мы могли не занимать койки с ИВЛами», - пояснила Романовская.
Дополнительные койки пока не подключаются к работе, но находятся в готовности.
«Дополнительный коечный фонд не будет освобождаться сегодня, то есть качество медицинской помощи для остальных крымчан, которые будут нуждаться в плановом или экстренном оказании помощи, не будет прерываться, но по мере необходимости в двухдневный срок эти больницы будут разворачиваться под коечный фонд. Надеемся, это нам не понадобится, если мы по-прежнему будем соблюдать меры предосторожности», - отметила вице-премьер.
Сегодня количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией не изменилось – их по-прежнему пятеро, все находятся на неинвазивном ИВЛ. 120 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса. Сегодня очень маленькая доля людей защищена иммунитетом от коронавирусной инфекции. Достичь необходимого показателя в 60-70% может помочь только вакцинирование.
В Крыму пять пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. У большинства пациентов заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.
Добро пожаловать: в Крыму вводят плату за изоляцию в обсерваторах. Отдыхающих просят воздержаться от бесцельных поездок на море.
Крым готов к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Республика Крым достигла того показателя тестируемости населения на COVID-19, с которым можно переходить к первому этапу снятия ограничений.
В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.
Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса
Сегодня очень маленькая доля людей защищена иммунитетом от коронавирусной инфекции. Достичь необходимого показателя в 60-70% может помочь только вакцинирование.
Въезд туристов в Крым: что известно о правилах на данный момент
Правительство Крыма усиливает меры по контролю за въездом на территорию Республики жителей других субъектов Российской Федерации.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
вчера
Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты
В Государственной думе России разъяснили порядок возврата средств туристам за брони, которые они сделали до карантина.