Как кризис после COVID отразится на ценах: мнение эксперта

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Снижение покупательской способности не приведет к падению цен. Напротив, стоимость многих услуг и товаров будет повышаться из-за проблем с низкой рентабельностью.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил председатель Союза промышленников и предпринимателей Крыма Артем Евтушенко.

«Цены снижать точно никто не будет, потому что рентабельность серьезно упала. Цены будут умеренно расти, но существенных повышений, скачков не предвидится. Снижение покупательской способности является первой причиной повышения цены, потому что издержки у предприятий остаются те же, а объем потребления услуг сокращается. Соответственно, издержки перекладываются на потребителей», - пояснил свое мнение эксперт.

Кроме того, после выхода из режима самоизоляции часть предпринимателей попробует перепрофилировать свои компании или внедрить новые технологии. Возможно, часть бизнесменов решит попробовать себя в тех сферах, которые на данный момент наиболее востребованы у населения, говорит Евтушенко. Это значит, что конкуренция в тех отраслях, которые менее пострадали из-за пандемии усилится.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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